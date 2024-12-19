В ФРС США заявили, что не стремятся к созданию резерва биткойнов

Его попросили прокомментировать информацию о том, что новая администрация избранного президента Дональда Трампа может создать некое подобие государственных акций этого актива. «Нам не разрешено владеть биткойном. Мы не стремимся менять законодательство [в этой связи]. Такие вопросы должен рассматривать Конгресс», — сказал Пауэлл.
5 декабря стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $100 тыс. Трамп ранее заявлял, что Вашингтону следует уделять самое пристальное внимание криптовалюте, иначе на этом рынке будут доминировать другие страны, прежде всего Китай. Избранный президент рассматривает возможность создания «стратегического резерва» биткойнов, который стал бы частью стабилизационного фонда Минфина.
Накануне президентских выборов Трамп в шутку заявил, что в случае победы мог бы отдать распоряжение выплатить госдолг, превышающий $35 трлн, криптовалютой. В сентябре он впервые расплатился биткойнами, купив гамбургеры своим сторонникам при посещении нью-йоркского криптобара PubKey.