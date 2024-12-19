В ФРС США заявили, что не стремятся к созданию резерва биткойнов

Его попросили прокомментировать информацию о том, что новая администрация избранного президента Дональда Трампа может создать некое подобие государственных акций этого актива. «Нам не разрешено владеть биткойном. Мы не стремимся менять законодательство [в этой связи]. Такие вопросы должен рассматривать Конгресс», — сказал Пауэлл.