Успеть продать подороже. Бизнес надеется повысить цены, но готовится к охлаждению экономики

Предварительные итоги опроса предприятий от Банка России (.pdf) свидетельствуют о заметном снижении рассчитываемого регулятором индекса бизнес-климата (ИБК). Сводный индекс снизился с 5 пунктов в ноябре до 4,2 пункта (п.). в декабре за счет снижения текущих оценок деловой среды (с минус 1 до минус 3,15 п.) при небольшом росте ожиданий (с 11,19 до 11,84 п.). В среднем за четвертый квартал ИБК сложился на уровне 4,8 п., что заметно ниже уровней и всего 2023 года (6,8 п.), и его четвертого квартала (7,2 п.).