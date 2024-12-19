Создан новый оператор платных дорог «Русдор телематика»

«Это новый оператор платных автодорог в России и центр компетенции по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС)», — отмечается в сообщении.
Первым проектом совместного предприятия стала Южно-Лыткаринская платная автодорога, строящаяся в Подмосковье. Пользователям будут доступны технологические решения для оплаты проезда, а также новое мобильное приложение — виртуальный транспондер, впервые применяемый в стране.
На Южно-Лыткаринской платной автодороге планируется внедрение безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток», которая позволит водителям не снижать скорость в пунктах оплаты, сокращая время в пути.
«Система будет поддерживать транспондеры, постоплатный формат на основе распознавания номеров, а также оплату с помощью нового технологического решения — мобильного приложения, работающего в формате виртуального транспондера», — добавили в компании.
Также трасса будет оснащена автоматизированной системой управления движением нового поколения с умным распознаванием инцидентов для повышения безопасности на дороге.
Кроме того, «Русдор телематика» также станет центром компетенций по созданию, внедрению и эксплуатации комплекса передовых цифровых решений на основе искусственного интеллекта.