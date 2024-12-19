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Россиянам предсказали подорожание капремонта

Капитальный ремонт стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров в 2025 году обойдется россиянам в 1,6 миллиона рублей — почти на 9−9,5 процента дороже, чем в текущем году. Об этом агентству «Москва» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что рост цен зависит от региона и темпов развития строительного рынка, но в целом в этом году не превышает 9−12 процентов. Ремонт двухкомнатной квартиры в 2025 году потребует еще 2,2 миллиона рублей к цене покупки квартиры без отделки, а трехкомнатной — от трех миллионов рублей. В отдельных случаях в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах рост цен может достичь 10−12 процентов. Особых оснований, что цены вырастут на 20−30 процентов, нет.

Расценки на ремонт во многом определяются объемом, срочностью и сложностью работ. Штукатурка стен по маякам (гипсовой штукатуркой) обойдется от 350 рублей за квадратный метр. В Москве прокладка кабеля может стоить: в кабель около 130 рублей за квадратный метр. Дизайнер может попросить за услуги от 250 тысяч рублей.