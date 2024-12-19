Россиянам предсказали подорожание капремонта

Она отметила, что рост цен зависит от региона и темпов развития строительного рынка, но в целом в этом году не превышает 9−12 процентов. Ремонт двухкомнатной квартиры в 2025 году потребует еще 2,2 миллиона рублей к цене покупки квартиры без отделки, а трехкомнатной — от трех миллионов рублей. В отдельных случаях в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах рост цен может достичь 10−12 процентов. Особых оснований, что цены вырастут на 20−30 процентов, нет.