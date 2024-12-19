Путин заявил о росте зарплат россиян

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная», — сказал он.