Путин заявил о росте зарплат россиян

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная», — сказал он.
По словам главы государства, располагаемые доходы россиян также подросли.
Уровень безработицы в России, добавил Путин, находится на рекордно низком уровне в 2,3%, чего «вообще никогда не было».
Согласно прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2024 года зарплаты в реальном выражении вырастут на 9,2%.