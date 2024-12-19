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Путин заявил о росте зарплат россиян

Реальные доходы и заработная плата жителей РФ подросли, отметил президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная», — сказал он.

По словам главы государства, располагаемые доходы россиян также подросли.

Уровень безработицы в России, добавил Путин, находится на рекордно низком уровне в 2,3%, чего «вообще никогда не было».

Согласно прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2024 года зарплаты в реальном выражении вырастут на 9,2%.