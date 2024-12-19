Путин заявил, что объемы жульничества с хищением средств россиян зашкаливают

К главе государства обратилась пенсионерка, пострадавшая от мошенников. По ее словам, в процессе оформления кредита банк даже не проверил, платежеспособна ли она. Пенсионерка спросила, будут ли введены дополнительные меры для предотвращения хищения средств путем жульничества с кредитами.
«То, что происходит сейчас, конечно, очень большую тревогу вызывает. Потому что объемы этого жульничества просто зашкаливают», — ответил президент.
Путин подчеркнул, что допустимо выдавать без проверок кредиты на сумму, например, до 50 тысяч рублей. «От 50 до 200 тысяч рублей — надо бы дать людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно, и принять окончательное решение. Ну, а 200 тысяч и более — это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней.», — отметил он.
По словам главы государства, вопросы ограничений по выдаче кредитов обсуждаются в Госдуме и Банке России. Ведомства, отметил он, будут совершенствовать эти решения, связанные с нагрузкой на капитал в отношении тех банков, которые дают вот такие необеспеченные кредиты.
Кроме того, Путин дал россиянам совет, как не стать жертвами телефонных мошенников. Президенту задали вопрос, есть ли у него знакомые, которые стали жертвами аферистов. Российский лидер ответил, что его знакомые «как только слышат незнакомый голос и какие-то предложения, связанные в конечном итоге с какими-то действиями, сразу кладут трубку».
«Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно таким же образом», — заключил он.