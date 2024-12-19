Путин заявил, что объемы жульничества с хищением средств россиян зашкаливают

Путин подчеркнул, что допустимо выдавать без проверок кредиты на сумму, например, до 50 тысяч рублей. «От 50 до 200 тысяч рублей — надо бы дать людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно, и принять окончательное решение. Ну, а 200 тысяч и более — это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней.», — отметил он.