Путин объяснил рост цен в России

«У нас каждый год увеличивается производство молока. Но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33−34%. В некоторых регионах примерно так, может, где-то и больше», — сказал он.