Путин объяснил рост цен в России

Рост цен в России Владимир Путин объяснил тем, что предложение не успевает за растущим спросом.
Президент уточнил, что на росте цен в России также сказываются санкции, урожайность и мировые цены, но «есть и недоработки властей». Он также подчеркнул, что «рост цен — вещь плохая», но выразил уверенность, что «мы можем справиться».
«У нас каждый год увеличивается производство молока. Но увеличивается и потребление молока. Не хватает его для того, чтобы производить масло. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33−34%. В некоторых регионах примерно так, может, где-то и больше», — сказал он.
«Это вещь неприятная и плохая на самом деле — рост цен, но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом», — резюмировал глава государства.