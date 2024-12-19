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Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с тарифами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании должны прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.