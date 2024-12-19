Путин подписал указ об оплате поставок газа не только через Газпромбанк

США внесли Газпромбанк в санкционный список 21 ноября 2024 года. Ограничения заморозили американские активы банка, а также запретили его торговлю с американцами. Запрет на операции с участием банка вступал в силу после 20 декабря 2024 года. Исключение для операций сделали для проекта «Сахалин-2»: в этом случае операции через Газпромбанк можно проводить до 28 июня 2025 года.
5 декабря Владимир Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. Газпромбанк сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, однако импортерам позволили платить за поставки не только в рублях, но и в другой валюте. Также было разрешено применять схему с зачетом встречных требований «Газпрома» с контрагентами через специальных посредников.