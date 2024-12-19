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Путин подписал указ об оплате поставок газа не только через Газпромбанк

Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным покупателям российского газа оплачивать поставки не только через Газпромбанк. Соответствующие меры продлятся до 1 апреля 2025 года.

Источник: Агентство «Москва»

США внесли Газпромбанк в санкционный список 21 ноября 2024 года. Ограничения заморозили американские активы банка, а также запретили его торговлю с американцами. Запрет на операции с участием банка вступал в силу после 20 декабря 2024 года. Исключение для операций сделали для проекта «Сахалин-2»: в этом случае операции через Газпромбанк можно проводить до 28 июня 2025 года.

5 декабря Владимир Путин изменил порядок расчетов за поставки российского газа в Евросоюз. Газпромбанк сохранил статус уполномоченного банка по расчетам за газ, однако импортерам позволили платить за поставки не только в рублях, но и в другой валюте. Также было разрешено применять схему с зачетом встречных требований «Газпрома» с контрагентами через специальных посредников.