Путин отметил рост ВВП России в 2024 году

«С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво… В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%, в этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже», — сказал глава государства.
Он также отметил, что за два года рост экономики России составил около 8%.
«За два года у нас рост экономики составил около 8%… В Штатах 5−6%, в Еврозоне — 1%. В ведущей экономике в Еврозоне, в Германии — 0%, и, судя по всему, и на следующий год будет 0%», — пояснил президент.
По словам Путина, РФ должна сохранить набранный темп и качество экономики.