Путин назвал махинации банков с ипотекой безобразием

Глава государства прокомментировал ситуации, когда банки уклоняются от выдачи семейной и сельской ипотеки на льготных условиях, взамен предлагая условия с повышенными ставками или увеличенным первоначальным взносом, что делает их менее выгодными.
«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется», — заявил Владимир Путин.
Также президент РФ выразил мнение, что нет необходимости закрывать программу льготной ипотеку для специалистов сферы IT.
«То же самое касается IT-ипотеки, 6%. Это льготная ипотека, не так уж и много народу [ее запрашивает], совсем недавно мы это обсуждали. Кто-то предлагал ее прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет», — подчеркнул Путин.
Владимир Путин поручил правительству предоставить необходимые субсидии для поддержания программ льготной ипотеки.
«Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», — заявил президент.
Также глава государства добавил, что в этом году в стране будет построено 105 миллионов квадратных метров жилья. Хотя это немного меньше по сравнению с прошлым годом, он отметил, что данный показатель остается хорошим.