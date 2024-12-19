Путин: будут выдаваться жилищные сертификаты в Курской области

«Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тот, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас… выделены на эти цели, если мне память не изменяет, где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники, все праздники. Будет работать, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам», — сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.