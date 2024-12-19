Председатель ФРС США заявил, что вскоре может завершиться цикл снижения ставки

Финрегулятор «очень близко подошел к нейтральной ставке», то есть к процентной ставке, которая не оказывает никакого влияния на экономику, ни поддерживая ее, ни замедляя, сказал Пауэлл. Он подчеркнул, что ФРС пытается определить необходимый уровень ставки.
При этом Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США остается «относительно высокой». «С этого момента целесообразно двигаться вперед с осторожностью и искать достижения прогресса в области [снижения] инфляции. С этого момента мы находимся там, где риски сбалансированы», — сказал он. Пауэлл назвал снижение ставки «более осторожным решением» и отметил, что прогнозируемые на следующий год медленные темпы ее снижения вызваны высокими показателями инфляции в 2024 году. Он также подчеркнул, что повышение ставки «не представляется вероятным» в 2025 году.
ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25−4,5%. Снижение диапазона было ожидаемым и произошло в третий раз подряд. Согласно прогнозам членов комитета, в 2025 году ставка будет снижена до диапазона 3,75−4,0%. Результаты следующего заседания американского регулятора по этому вопросу будут опубликованы 29 января.