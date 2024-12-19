Председатель ФРС США заявил, что вскоре может завершиться цикл снижения ставки

При этом Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США остается «относительно высокой». «С этого момента целесообразно двигаться вперед с осторожностью и искать достижения прогресса в области [снижения] инфляции. С этого момента мы находимся там, где риски сбалансированы», — сказал он. Пауэлл назвал снижение ставки «более осторожным решением» и отметил, что прогнозируемые на следующий год медленные темпы ее снижения вызваны высокими показателями инфляции в 2024 году. Он также подчеркнул, что повышение ставки «не представляется вероятным» в 2025 году.