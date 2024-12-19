Бизнес подает меньше судебных исков из-за резкого увеличения пошлин

Количество обращений бизнеса в арбитражные суды, занимающиеся разрешением экономических споров и других дел предпринимателей, всех инстанций, включая Верховный суд, заметно сократилось после повышения судебных пошлин в сентябре. С октября по первую половину декабря число поданных заявлений уменьшилось на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2023 году было подано 451 292 заявления, а в 2024 году их число снизилось до 399 829, как показывают данные картотеки арбитражных дел, которыми располагают «Ведомости». Годом ранее, в 2022 году, количество заявлений составляло 435 262.
Наибольшее сокращение произошло в Москве, где в неполном четвертом квартале 2024 года арбитражные суды зарегистрировали 61 978 исковых заявлений, что на 16,8% меньше, чем в предыдущем году. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области количество заявлений уменьшилось до 25 639, а в Ростовской области до 9307, что соответствует сокращению на 12,1%. В Самарской области снижение составило 11,7% — до 8115 заявлений.
Каждый год в сентябре количество новых исков обычно падает из-за летних отпусков, поясняет эксперт по арбитражным спорам «Актион права» Анастасия Григорьева. Интересно, что перед увеличением судебных пошлин возникла противоположная тенденция: количество новых заявлений росло, игнорируя традиционную сезонность. В августе и сентябре 2024 года было зарегистрировано 384 675 новых дел, что больше, чем в аналогичные периоды 2022 года (324 589 дел) и 2023 года (328 203 дела). Перед судебным обращением необходимо пройти обязательный претензионный порядок, который длится 30 дней. В августе количество направляемых юристами претензий меньше, чем в другие месяцы, что, следовательно, переносит момент обращения в суд по многим требованиям на осень, объясняет эксперт.
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