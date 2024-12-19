Бизнес подает меньше судебных исков из-за резкого увеличения пошлин

Каждый год в сентябре количество новых исков обычно падает из-за летних отпусков, поясняет эксперт по арбитражным спорам «Актион права» Анастасия Григорьева. Интересно, что перед увеличением судебных пошлин возникла противоположная тенденция: количество новых заявлений росло, игнорируя традиционную сезонность. В августе и сентябре 2024 года было зарегистрировано 384 675 новых дел, что больше, чем в аналогичные периоды 2022 года (324 589 дел) и 2023 года (328 203 дела). Перед судебным обращением необходимо пройти обязательный претензионный порядок, который длится 30 дней. В августе количество направляемых юристами претензий меньше, чем в другие месяцы, что, следовательно, переносит момент обращения в суд по многим требованиям на осень, объясняет эксперт.