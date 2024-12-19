Сейчас европейская экономика стремительно падает и находится под угрозой реального разрушения. Однако благодаря высокому спросу на европейские товары из Азии и Соединенных Штатов экономика все-таки устойчиво продержалась в течение последних десятилетий.
Карничниг в то же время утверждает: «Поскольку долгосрочный бум Китая сходит на нет, а торговая напряженность с Вашингтоном размывает трансатлантическую торговую картину, дни праздников и процветания явно закончились».
Политолог также заявляет, что уже в 2025 году Европу ждет большое крушение экономики. В первую очередь это связано с избранным президентом США Дональдом Трампом. Республиканец серьезно нацелился на Европу, подчеркивает Карничниг. Кроме введения новых пошлин абсолютно на все, 47-й президент США возможно ужесточит свое главное требование к НАТО, которое заключается в большом вкладе денег на собственную оборону. В противном случае страны могут лишиться американской защиты, заявляет политолог.
Карничниг также рассказывает, что сейчас европейские страны с большим трудом справляются с дефицитом, который возник на фоне сокращения налоговых поступлений. Однако в будущем нельзя исключать появление еще больших финансовых трудностей. Политолог заявляет, что рецессии и торговые войны постоянно уходят и приходят, однако уже сейчас ЕС стал инновационной пустыней и остался в стороне, подытоживает Карничниг.
Ранее KP.RU рассказал, что США сознательно ведут курс на подрыв самостоятельности Европы. Лавров подчеркивает, что ЕС потерял возможность преодолеть глубокий экономический кризис.