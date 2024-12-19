Politico: в Европе наступает экономический апокалипсис

Карничниг также рассказывает, что сейчас европейские страны с большим трудом справляются с дефицитом, который возник на фоне сокращения налоговых поступлений. Однако в будущем нельзя исключать появление еще больших финансовых трудностей. Политолог заявляет, что рецессии и торговые войны постоянно уходят и приходят, однако уже сейчас ЕС стал инновационной пустыней и остался в стороне, подытоживает Карничниг.