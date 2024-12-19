Финансовый эксперт раскрыл способ накопить миллион рублей за год

«Если зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты по России, и, допустим, откладывать в надежный банк на накопительный счет не менее 75 тысяч рублей в месяц под 18−19% годовых и деньги со счета не снимать, а ежемесячно пополнять счет, то есть ползарплаты, за год реально накопить более 1 млн рублей» — считает эксперт.
Калманович добавил, что есть и другой способ получить нужную сумму. Для этого нужно открыть годовой депозит в надежном банке под 21% годовых на сумму от 4,8 млн рублей. Стартовый капитал аналитик предлагает получить от продажи недвижимости или реализации дорогого автомобиля преимум-классаи с небольшим пробегом.
Аналитик рекомендовал вкладывать в рискованные акции не более 10−15% сбережений, а не менее 50% — хранить на вкладе в надежном банке и в золоте (30% — в банке и 20% — в золоте). Остальные средства эксперт рекомендовал распределить между государственными облигациями, акциями высоконадежных компаний и валютными активами, подытожил аналитик.
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