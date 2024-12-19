Финансовый эксперт раскрыл способ накопить миллион рублей за год

«Если зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты по России, и, допустим, откладывать в надежный банк на накопительный счет не менее 75 тысяч рублей в месяц под 18−19% годовых и деньги со счета не снимать, а ежемесячно пополнять счет, то есть ползарплаты, за год реально накопить более 1 млн рублей» — считает эксперт.