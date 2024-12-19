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Финансовый эксперт раскрыл способ накопить миллион рублей за год

Накопить за год миллион рублей смогут россияне, зарплата которых составляет от 150 тысяч рублей. Для достижения цели им необходимо направлять на вклад под 18−21% годовых половину своего заработка. Об этом рассказал «Газете.Ru» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Если зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты по России, и, допустим, откладывать в надежный банк на накопительный счет не менее 75 тысяч рублей в месяц под 18−19% годовых и деньги со счета не снимать, а ежемесячно пополнять счет, то есть ползарплаты, за год реально накопить более 1 млн рублей» — считает эксперт.

Калманович добавил, что есть и другой способ получить нужную сумму. Для этого нужно открыть годовой депозит в надежном банке под 21% годовых на сумму от 4,8 млн рублей. Стартовый капитал аналитик предлагает получить от продажи недвижимости или реализации дорогого автомобиля преимум-классаи с небольшим пробегом.

Аналитик рекомендовал вкладывать в рискованные акции не более 10−15% сбережений, а не менее 50% — хранить на вкладе в надежном банке и в золоте (30% — в банке и 20% — в золоте). Остальные средства эксперт рекомендовал распределить между государственными облигациями, акциями высоконадежных компаний и валютными активами, подытожил аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».