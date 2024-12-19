Опрос показал, сколько россиян знают о цифровом рубле

Только треть россиян (33%) осведомлены о проекте, который потенциально может изменить их повседневное обращение с деньгами. Ещё 39% слышали о цифровом рубле лишь поверхностно, а 28% ничего о нем не знают. Лишь 4% респондентов полностью понимают, как будет работать цифровой рубль, в то время как 10% обладают лишь частичной информацией. Более половины (53%) опрошенных не имеют представления о принципах функционирования цифрового рубля.