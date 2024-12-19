Опрос показал, сколько россиян знают о цифровом рубле

Только треть россиян (33%) осведомлены о проекте, который потенциально может изменить их повседневное обращение с деньгами. Ещё 39% слышали о цифровом рубле лишь поверхностно, а 28% ничего о нем не знают. Лишь 4% респондентов полностью понимают, как будет работать цифровой рубль, в то время как 10% обладают лишь частичной информацией. Более половины (53%) опрошенных не имеют представления о принципах функционирования цифрового рубля.
Хотя половина (49%) россиян оценивают вероятность использования цифрового рубля как «среднюю», каждый четвертый (26%) проявляет высокую заинтересованность в его использовании. Основные ожидания от цифрового рубля включают в себя скорость и удобство операций (27%), безопасность и контроль транзакций (23%), а также прозрачность использования средств (22%). Лишь 19% респондентов видят его как инструмент защиты от мошенничества, что может указывать на недостаток доверия к системе.
Четверть опрошенных (25%) опасаются технических сбоев и зависимости от интернета, а 21% указывают на сложность использования системы. Проблемы конфиденциальности и риск цифрового мошенничества вызывают тревогу у 20% и 19% соответственно.
28% россиян считают, что доступ к информации о транзакциях с использованием цифрового рубля должны иметь государственные органы; 24% доверяют Банку России и банкам-партнерам, а 22% полагают, что данные должны быть доступны только самим пользователям. При этом 19% выступают за полный отказ от раскрытия данных, что подчеркивает важность проблемы конфиденциальности.
Помимо базовых функций, россияне ожидают реализации дополнительных сервисов. Наибольший интерес вызывают переводы без комиссии и защищенные кошельки (по 23%), автоматические платежи (22%) и инструменты управления финансами (20%). Интерес к детским кошелькам с ограниченным функционалом проявили 19% респондентов. Это свидетельствует о том, что успешность цифрового рубля будет зависеть не только от технологий, но и от предлагаемых пользователям возможностей.
Более половины (59%) россиян опасаются, что цифровой рубль может усилить государственный контроль. Только 28% категорически не согласны с этой точкой зрения. Более того, 26% респондентов опасаются, что внедрение цифрового рубля ограничит их свободу в управлении личными финансами.
При условии, что цифровой рубль станет единственной доступной формой валюты, отношение россиян к этой перспективе остается неоднозначным. Лишь 7% воспринимают этот сценарий положительно, и еще 14% склоняются к нему с оптимизмом. 32% придерживаются нейтральной позиции, а 47% (включая 30% с негативным и 17% с категорически негативным отношением) выражают свои опасения и недовольство.
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Т Сколько россиян знают о цифровом рубле: данные статистики, что люди знают, какие есть вопросы по цифровому рублю.