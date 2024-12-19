НБКИ: средний размер потребкредита в ноябре составил 135 тыс. рублей

При этом, по данным НБКИ, по сравнению с началом года средний чек потребкредита в ноябре сократился на 8,4% (в январе 2024 года — 147,4 тыс. рублей).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в ноябре 2024 года был отмечен в Москве (189,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (174,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (163,6 тыс. рублей), а также в Московской (159 тыс. рублей) и Челябинской (155,9 тыс. рублей) областях.
Что касается региональной динамики показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита (среди 30 регионов — лидеров по числу выданных потребкредитов) в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем продемонстрировали Алтайский край (-24,1%), Москва (-23,7%), Кемеровская область (-23,5%), Республика Татарстан (-22,2%) и Нижегородская область (-21,9%).
«Средний размер потребительского кредита сокращается пятый месяц подряд. В ноябре снижение данного показателя существенно ускорилось. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.