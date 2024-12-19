НБКИ: средний размер потребкредита в ноябре составил 135 тыс. рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданных потребительских кредитов в ноябре 2024 года составил 135 тыс. рублей, сократившись по сравнению с октябрем на 15,7% (в октябре 2024 года — 160,2 тыс. рублей). Это самый низкий показатель в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.