Минфин подготовит изменения в «Семейной ипотеке» для исключения лимита

Добавляется также, что лимиты — это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель — прогнозирование расходов бюджета.



«В 2024 году на реализацию программы “Семейная ипотека” предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей», — отмечает ведомство.