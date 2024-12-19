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Минфин подготовит изменения в «Семейной ипотеке» для исключения лимита

С учетом поручения Президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила Семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ведомство в своем Телеграм-канале, при этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен.

«Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — комментирует Минфин.

Добавляется также, что лимиты — это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель — прогнозирование расходов бюджета.

«В 2024 году на реализацию программы “Семейная ипотека” предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей», — отмечает ведомство.

В федеральном законе «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе:

  • в 2025 г. — 637,0 млрд рублей,
  • в 2026 г. — 454,1 млрд рублей,
  • в 2027 г. — 358,3 млрд рублей.