Минфин подготовит изменения в «Семейной ипотеке» для исключения лимита

Как сообщает ведомство в своем Телеграм-канале, при этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решен.
«Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — комментирует Минфин.
Добавляется также, что лимиты — это техническая величина, определяющая объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Их основная цель — прогнозирование расходов бюджета.
«В 2024 году на реализацию программы “Семейная ипотека” предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей», — отмечает ведомство.
В федеральном законе «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе:
- в 2025 г. — 637,0 млрд рублей,
- в 2026 г. — 454,1 млрд рублей,
- в 2027 г. — 358,3 млрд рублей.