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Количество заявок от бизнеса РФ в Роспатент выросло за 11 месяцев на 15,6%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число заявок, поданных российскими предпринимателями в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков, увеличилось в январе — ноябре 2024 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 15,6%. Об этом журналистам сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Источник: Агентство «Москва»

Так, за 11 месяцев 2024 года российские компании и граждане подали в Роспатент более 125,6 тыс. заявок на регистрацию и охрану товарных знаков. Это на 15,6% превышает аналогичный показатель 2023 года, когда было подано почти 108,7 тыс. заявок.

Больше всего заявок поступило на регистрацию товарных знаков в категориях одежда и обувь (21,2% заявок), программное обеспечение и электроника (17,7%), бытовая химия и косметика (13,4%), печатная продукция и канцелярские принадлежности (11,9%), а также кондитерские и хлебобулочные товары (10,7%) и фармацевтика (10,3%).

Среди услуг наибольшей популярностью пользуются услуги по продаже, рекламе и продвижению товаров (43,3%); образование, развлечение, фитнес (17,9%); программирование, ИТ-технологии (14,4%); строительство (11,0%); рестораны, временное проживание (10,4%).

«В брендинге товаров и услуг традиционно лидируют такие регионы, как Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Безусловным лидером является Москва — столичные предприниматели подали в Роспатент 29,5% заявок. Затем следуют Московская область (9% заявок), Санкт-Петербург (8%), Краснодарский край (4,4%) и Свердловская область (2,5%)», — отметил Зубов.