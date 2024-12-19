Количество заявок от бизнеса РФ в Роспатент выросло за 11 месяцев на 15,6%

Так, за 11 месяцев 2024 года российские компании и граждане подали в Роспатент более 125,6 тыс. заявок на регистрацию и охрану товарных знаков. Это на 15,6% превышает аналогичный показатель 2023 года, когда было подано почти 108,7 тыс. заявок.