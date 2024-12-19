Каким будет курс рубля 20 декабря 2024: прогноз эксперта

На валютном рынке постепенно снижается амплитуда курсовых колебаний, юань стабилизируется около 14, доллар — недалеко от 103 рублей. Эффекта от приближения налогового периода пока хватает на то, чтобы сдерживать рубль от дальнейшего ослабления и эпизодически проводить короткие атаки на инвалюты. Рынок низколиквиден, поток экспортной выручки ограничен санкциями и ценовой стагнацией в сырье, а спрос на импорт и валюту подогревается сезонной активностью потребителей. Повышенные бюджетные и корпоративные траты также не дают рублю перейти к восстановлению. Завтрашнее решение ЦБ по ключевой ставке вряд ли проявится в курсе в моменте, если реализуются базовые ожидания, однако с учетом накопительного эффекта жесткой ДКП подъем ставки окажет поддержку нацвалюте в начале будущего года. Краткосрочно ждем биржевой юань на уровне 13,7−14,2 рублей, ожидания по доллару — 101−104.