Каким будет курс рубля 20 декабря 2024: прогноз эксперта

Как и неделей ранее, рынок снижался в среду перед выходом данных Росстата по инфляции и показал рост на следующий день по факту их публикации, несмотря на то что в обоих случаях статистика показала ускорение роста цен.
Из факторов поддержки можно выделить слабость рубля. В остальном конъюнктура была неоднозначной. Сырьевые котировки попали под давление резко усилившегося доллара и ухудшения общего риск-аппетита, что в свою очередь связано с вчерашними итогами заседания ФРС. Регулятор ожидаемо понизил процентные ставки на 25 б.п., однако взглядом на перспективу разочаровал — вместо 4 снижений ставки по 25 б.п, которые прогнозировались в 2025 году, теперь ожидается всего два снижения.
Завтра процентные ставки будет рассматривать Народный банк Китая. В США выйдут данные по расходам потребителей в ноябре. На российском рынке главным событием станет заседание ЦБ РФ, по итогам которого ожидается повышение ключевой ставки. МТС в конце недели проведет День инвестора.
Если шаг повышения ключевой ставки будет соответствовать консенсусу ожиданий (23%), акции могут отреагировать ростом по факту. Рынок любит определенность, к тому же высока вероятность, что это будет последним повышением ставки в текущем цикле. Приближение выходных может сдерживать активность покупателей. Прогноз на 19 декабря по индексу Мосбиржи — 2350−2475 п.
На валютном рынке постепенно снижается амплитуда курсовых колебаний, юань стабилизируется около 14, доллар — недалеко от 103 рублей. Эффекта от приближения налогового периода пока хватает на то, чтобы сдерживать рубль от дальнейшего ослабления и эпизодически проводить короткие атаки на инвалюты. Рынок низколиквиден, поток экспортной выручки ограничен санкциями и ценовой стагнацией в сырье, а спрос на импорт и валюту подогревается сезонной активностью потребителей. Повышенные бюджетные и корпоративные траты также не дают рублю перейти к восстановлению. Завтрашнее решение ЦБ по ключевой ставке вряд ли проявится в курсе в моменте, если реализуются базовые ожидания, однако с учетом накопительного эффекта жесткой ДКП подъем ставки окажет поддержку нацвалюте в начале будущего года. Краткосрочно ждем биржевой юань на уровне 13,7−14,2 рублей, ожидания по доллару — 101−104.
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