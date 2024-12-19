Грузия и Азербайджан готовы поставить России электроэнергию

До этого сообщалось, что Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Официального ответа еще не было, договор между странами заканчивается 31 декабря. Из-за энергокризиса, возникшего после сокращения поддержки с российской стороны, в республике закрыли школы и детсады, а днем электричество подают в течение менее чем трех часов.