Грузия и Азербайджан готовы поставить России электроэнергию

Российская сторона ранее направила этим странам запрос о возможности поставок электроэнергии во время аварийных режимов.
«Получили ответ. Азербайджан ответил, что может оказать аварийную помощь в размере 250−300 МВт. Грузия ответила, что по ситуации. Они заранее пообещать не могут, но в зависимости от ситуации они будут принимать решение», — сказала она журналистам в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России».
По ее словам, электроэнергия из Азербайджана уже поставлялась в Россию.
До этого сообщалось, что Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году. Официального ответа еще не было, договор между странами заканчивается 31 декабря. Из-за энергокризиса, возникшего после сокращения поддержки с российской стороны, в республике закрыли школы и детсады, а днем электричество подают в течение менее чем трех часов.