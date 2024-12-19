ВВП, инфляция, ошибки ЦБ и дети. О чем говорил Путин на пресс-конференции

Рост экономики
Путин традиционно начал подводить итоги с экономического блока. «Все измеряется экономикой… Все на экономике, это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность — все на экономике», — подчеркнул он.
По словам президента, ситуация с российской экономикой в целом обстоит нормально, устойчиво, страна развивается, несмотря ни на что.
«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, и четыре даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов конца года досчитывается практически в I квартале следующего, 2025-го в данном случае, года, и, может быть, будет и четыре», — сказал глава государства.
Он пояснил, что за 2 года рост экономики достиг около 8%, добавив, что в США показатель составил 5−6%, в ЕС — 1%, в Германии — 0%.
Место в мире
Как напомнил президент, международные финансово-экономические институты поставили Россию на I место в Европе по объему экономики и по паритету покупательной способности, а также на IV место в мире.
«Впереди Китай, Соединенные Штаты, Индия. Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно», — отметил Путин.
По его словам, все развивается. Если ЕС заснула, то вперед двигаются другие центры. При этом, ситуация и в Европе, и в США меняется.
«Мы должны сохранить набранный темп, менять качество нашей экономики», — подчеркнул российский лидер.
Работа и зарплаты
Путин добавил, что есть другие показатели, которые, мягко говоря, в целом являются удовлетворительными. «Во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик — это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне — 2,3 процента. Такого никогда не было. Это первое», — сказал он.
Президент также упомянул, что рост промышленности составил 4,4%, перерабатывающей промышленности — 8,1%.
Заработные платы, отметил Путин, выросли на 9% в реальном выражении, за минусом инфляции. Располагаемые доходы населения тоже подросли.
Инфляция и цены
Инфляцию глава государства назвал тревожным сигналом. «Я вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал и с Председателем Центрального банка. Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2−9,3 (ред. %)», — пояснил он.
Путин добавил, что правительство и Банк России поставили задачу приземлить инфляцию и разогрев экономики. По его словам, на следующий год «должны у нас быть там где-то 2−2,5%». Такая мягкая посадка, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели, сказал он.
Позднее, отвечая на вопросы россиян, глава государства подчеркнул, что показатели 92,-9,3% — это усредненные по стране значения. Говоря о росте цен, он указал на вещи субъективного и объективного характера. Президент отметил, что доходы и зарплаты росли быстрее, чем производство продукции.
«Скажем, у нас постоянно растет производство продуктов питания, я ещё об этом скажу, наверняка будут какие-то вопросы по сельскому хозяйству. Сейчас, забегая вперед, скажу: плюс три процента ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем, 100 процентов. Это хороший показатель. Но это с чем связано? У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограмм на человека, а в мире — 42 примерно, усредненный показатель. Вроде бы хватает, но всё равно. Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время», — объяснил он.
Путин добавил, что в России также увеличиваются производство и потребление молока, его не хватало на производство масла. «Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление — это первое», — сказал российский лидер.
К объективным причинам Путин также отнес урожай, рост мировых цен на некоторые продукты, внешние ограничения. Также он упомянул субъективные причины, недоработки.
«Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определённые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом. Но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», — подчеркнул глава государства.
Также он отметил, что правительство работает эффективно, думает о будущем. Но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе, сказал президент, думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса.
Суверенитет
Путин назвал рост российской экономики результатом укрепления суверенитета.
«С нашего рынка ушли многие производители. К чему это привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары, это вызвало к жизни необходимость подключить, проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Все это — и мы об этом говорим — укрепление технологического суверенитета», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что укрепление суверенитета — тоже результат укрепления экономики.
Поддержка семей
Для регионов с низким уровнем рождаемости будет разработана специальная программа поддержки, заявил Путин.
«А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов», — подчеркнул российский лидер.
Глава государства уточнил, что таких регионов около 35. Для них уже разрабатывается отдельная программа поддержки, в рамках которой в ближайшие несколько лет будет выделено 75 миллиардов рублей на решение вопросов, связанных с демографией.
Ипотека
Глава государства прокомментировал ситуации, когда банки уклоняются от выдачи семейной и сельской ипотеки на льготных условиях, взамен предлагая условия с повышенными ставками или увеличенным первоначальным взносом, что делает их менее выгодными.
«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется», — заявил Путин.
Также президент РФ выразил мнение, что нет необходимости закрывать программу льготной ипотеку для специалистов сферы IT.
«То же самое касается IT-ипотеки, 6%. Это льготная ипотека, не так уж и много народу [ее запрашивает], совсем недавно мы это обсуждали. Кто-то предлагал ее прикрыть. Смысла большого с точки зрения экономии бюджетных средств нет», — подчеркнул глава государства.
Путин поручил правительству предоставить необходимые субсидии для поддержания программ льготной ипотеки. «Я прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий. Мы здесь наведем порядок», — заявил президент.
Также российский добавил, что в этом году в стране будет построено 105 миллионов квадратных метров жилья. Хотя это немного меньше по сравнению с прошлым годом, он отметил, что данный показатель остается хорошим.
Мошенничество
Кроме того, Путин заявил, что объемы мошенничества с хищением у российских граждан путем жульничества с кредитами зашкаливают, что вызывает большую тревогу.
По словам главы государства, допустимо выдавать без проверок кредиты на сумму, например, до 50 тысяч рублей.
«От 50 до 200 тысяч рублей — надо бы дать людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно, и принять окончательное решение. Ну, а 200 тысяч и более — это точно нужно протянуть хотя бы на несколько дней.», — отметил он.
Путин подчеркнул, что вопросы ограничений по выдаче кредитов обсуждаются в Госдуме и Банке России.
Ставка Банка России
В ходе прямой линии Путину задали вопрос, сообщила ли ему председатель Банка России Эльвира Набиуллина, какой будет ключевая ставка. Российский лидер ответил, что глава регулятора не сообщает президенту этой информации.
«Она сама, наверно, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — объяснил глава государства.
При этом, он выразил надежду, что решение ЦБ будет «взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня».