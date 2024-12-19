ВВП, инфляция, ошибки ЦБ и дети. О чем говорил Путин на пресс-конференции

«Скажем, у нас постоянно растет производство продуктов питания, я ещё об этом скажу, наверняка будут какие-то вопросы по сельскому хозяйству. Сейчас, забегая вперед, скажу: плюс три процента ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем, 100 процентов. Это хороший показатель. Но это с чем связано? У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограмм на человека, а в мире — 42 примерно, усредненный показатель. Вроде бы хватает, но всё равно. Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время», — объяснил он.