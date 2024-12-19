Европейская страна стала поставлять России рекордные объемы пива

По данным «Контур. Маркета», осенью 2024 года средняя цена пива в России выросла на 20 процентов год к году и достигла 110 рублей за литр. В то же время спрос на этот спиртной напиток снизился на 21 процент. Сильнее всего спрос упал в Приморском крае, где пиво стали покупать на 36 процентов реже при 25-процентном росте среднего чека.