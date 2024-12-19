Девелопер «Самолет» выходит на рынок арендного жилья

«Самолет» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.