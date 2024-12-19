Девелопер «Самолет» выходит на рынок арендного жилья

«Это будет первый на рынке недвижимости фонд с квартирами и апартаментами для сдачи в аренду, ориентированный на неквалифицированных инвесторов. Его целевой размер составит до 10 миллиардов рублей», — уточнили там.
Как пояснил представитель «Самолета», ЗПИФ зарегистрирован Банком России в сентябре 2024 года, а сформирован 9 декабря 2024 года. Управляющей компанией фонда стало ООО «Контрада Капитал».
«Фонд будет публичным, листинг планируется на Московской бирже. Его целевая доходность составит до 18% годовых. Выплаты будут производиться ежеквартально от доходов по аренде», — сообщили в пресс-службе девелопера.
Первые ЗПИФы «Самолет» запустил в 2022 году, но до этого в состав активов фондов девелопера входили коммерческая недвижимость и жилье или доли застройщика в жилых проектах, предназначенные на продажу.
«Самолет» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России по объему текущего строительства, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. По оценкам портала ЕРЗ.РФ, на 1 декабря 2024 года в стройке у группы находилось 5,3 миллиона квадратных метров. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.