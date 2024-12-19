«Делимобиль» за 10 месяцев увеличил выручку от каршеринга для бизнеса в 2,5 раза

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Каршеринговый сервис «Делимобиль» по итогам 10 месяцев в 2,5 раза год к году повысил выручку от каршеринга для бизнеса. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.
B2B-направление сервиса включает выделенный парк — долгосрочную аренду машин (месяц и более) компаниями, а также корпоративный каршеринг — оплату поездок для сотрудников. Наиболее прибыльным продуктом для бизнеса стал выделенный парк. «Делимобиль» в общей сложности предоставляет услуги более чем 8 тыс. компаний из различных индустрий.
Выручка от краткосрочной аренды за указанный период увеличилась на 90%, от долгосрочной аренды машин бизнесом — в 3,5 раза год к году. Количество компаний, которые пользуются выделенным парком, за этот период увеличилось более чем вдвое.
«Рост спроса на долгосрочную аренду машин связан с тем, что бизнес стремится эффективнее планировать свой бюджет и рассматривает выделенный парк как аналог операционному лизингу. Бизнес получает в выделенный парк легковые и грузовые автомобили, которые становятся заменой или дополнением к авто в собственном флоте», — говорится в сообщении.