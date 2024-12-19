«На данный момент мы собрали более 320 тысяч подписей. Все было тщательно проверено в присутствии юристов и ответственных лиц, чтобы все было честно, без вбросов и фальсификаций. Мы очень трепетно относимся к правде. Мы запустили петицию в начале ноября и менее чем за два месяца добились феноменального успеха. И за это мы в первую очередь благодарим население нашей страны», — заявил председатель гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.
Как говорится в статье, поводом для создания петиции стало то, что «народ Словакии устал от экономических проблем, ограничений и отмены русской культуры». Активисты считают, что санкции, введенные против России, на деле наносят ущерб самой Словакии.
Экспорт и импорт страдают, многие предприниматели обанкротились, люди были уволены, семьи остались без финансов, цены на топливо, электроэнергию и отопление растут — и все это ради чего? Чтобы наказать Россию? Это больше похоже на наказание собственных граждан и уничтожение собственной экономической независимости.
По его словам, сбор подписей под петицией проходит как в городах, так и в небольших населенных пунктах. По законодательству Словакии, для проведения референдума в республике, где проживает около 5,5 млн человек, активистам необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.
Ранее Владимир Путин предупредил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции наносят серьезный ущерб всей мировой экономике.