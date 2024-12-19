Более 320 тысяч словаков подписали петицию о снятии санкций с России

«На данный момент мы собрали более 320 тысяч подписей. Все было тщательно проверено в присутствии юристов и ответственных лиц, чтобы все было честно, без вбросов и фальсификаций. Мы очень трепетно относимся к правде. Мы запустили петицию в начале ноября и менее чем за два месяца добились феноменального успеха. И за это мы в первую очередь благодарим население нашей страны», — заявил председатель гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса.