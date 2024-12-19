Бизнес предложил зафиксировать минимальную площадь ПВЗ маркетплейсов

Уточняется, что руководители Ассоциации РАТЭК, Ассоциаций анимационного кино, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциации прямых продаж направили коллективное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и заместителю руководителя администрации президента РФ, руководителю межведомственной рабочей группы (РГ) по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ Максиму Орешкину.
В числе проблем, которые обозначили участники рынка, борьба с контрафактными товарами при осуществлении дистанционной торговли, а также нарушение интеллектуальных прав, проблема злоупотреблений при покупках на маркетплейсах из-за «накрученных» отзывов и оценок. «Отдельно выделен вопрос использования платформами алгоритмов, анализирующих потребительское поведение, на основе которых могут необоснованно завышаться цены, а также продвигаться в выдаче товары собственных торговых марок (СТМ) маркетплейсов», — отмечают представители бизнеса.
«Для повышения прозрачности отношений между продавцами и маркетплейсами предлагается дополнить перечень условий договоров, закрепить обязанность маркетплейсов по раскрытию условий проведения акций, а также установить ограничения на использование платформами персональных данных. Чтобы повысить качество пользовательского опыта, предлагается рассмотреть возможность зафиксировать минимальную площадь пунктов выдачи заказов в городах, обязав владельцев оборудовать их необходимым инвентарем для распаковки, проверки и примерки товаров, а также доступа граждан с ограниченными возможностями», — говорится в обращении.
Ассоциации также обозначили готовность участия в работе межведомственной рабочей группы по регулированию и развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ.