Бизнес предложил зафиксировать минимальную площадь ПВЗ маркетплейсов

В числе проблем, которые обозначили участники рынка, борьба с контрафактными товарами при осуществлении дистанционной торговли, а также нарушение интеллектуальных прав, проблема злоупотреблений при покупках на маркетплейсах из-за «накрученных» отзывов и оценок. «Отдельно выделен вопрос использования платформами алгоритмов, анализирующих потребительское поведение, на основе которых могут необоснованно завышаться цены, а также продвигаться в выдаче товары собственных торговых марок (СТМ) маркетплейсов», — отмечают представители бизнеса.