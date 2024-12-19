Бакальчук и Ким проиграли иски друг к другу

Сегодня, 19 декабря, арбитражный суд Мособласти отклонил еще один иск, связанный с «Вайлдберриз». Он был подан от двух истцов — Татьяны Ким (ранее Бакальчук) и ООО «ВБ Девелопмент» — к Владиславу Бакальчуку с требованием взыскать с него 37,09 млрд руб. Третьим лицом в деле участвовало ООО «Вайлдберриз». Этот процесс тоже рассматривался в закрытом режиме, поэтому судебные акты по нему не опубликованы. В картотеке арбитражных дел указано, что заседание суда по этому спору завершено в четверг в 14:25 и по его итогам в иске отказано. О том, что суд отказал Ким в удовлетворении иска, позднее сообщил сам Бакальчук.