Бакальчук и Ким проиграли иски друг к другу

Процесс рассматривался в закрытом режиме. Управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов, который представляет интересы Владислава Бакальчука позднее в разговоре с «Ъ» отметил, что на текущий момент времени суд не выпустил мотивированное решение, поэтому нельзя точно сказать, почему именно было отказано. Однако, по его словам, уже сейчас готовится апелляционная жалоба, чтобы обжаловать такое решение суда. Он отметил, что подача иска о признании сделок по передаче активов незаконными, насколько ему известно, основывалась на нарушении положений устава ООО «Вайлдберриз».
Сегодня, 19 декабря, арбитражный суд Мособласти отклонил еще один иск, связанный с «Вайлдберриз». Он был подан от двух истцов — Татьяны Ким (ранее Бакальчук) и ООО «ВБ Девелопмент» — к Владиславу Бакальчуку с требованием взыскать с него 37,09 млрд руб. Третьим лицом в деле участвовало ООО «Вайлдберриз». Этот процесс тоже рассматривался в закрытом режиме, поэтому судебные акты по нему не опубликованы. В картотеке арбитражных дел указано, что заседание суда по этому спору завершено в четверг в 14:25 и по его итогам в иске отказано. О том, что суд отказал Ким в удовлетворении иска, позднее сообщил сам Бакальчук.
ООО «ВБ Девелопмент» занималось строительством складов для маркетплейса, компания на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку. «Ведомости» ранее писали, что это иск о взыскании убытков с Бакальчука. По словам источника «Ведомостей», «ВБ девелопмент» получил на спорную сумму авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве, но эти услуги оказаны не были, а объекты не сданы и были подозрения вывода этих средств из компании.