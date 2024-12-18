Выдача новых кредитных карт в ноябре упала до минимума с начала года

В свою очередь, объем лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем также снизился (на 20%) и составил 146 млрд рублей (в октябре 2024 года — 182,5 млрд рублей). В то же время в сравнении с началом года сокращение объемов лимитов по новым выданным кредиткам составило 23% (в январе 2024 года — 189,6 млрд рублей).