В России стали реже строить заводы по выпуску стройматериалов

Там также подчеркнули, что компании стали в полтора раза чаще проводить тендеры при выборе подрядчиков для реализации инвестпроектов в сфере производства стройматериалов. Еще бизнес чаще требует отсрочку платежа за товары и некоторые из них приобретает заранее, чтобы сэкономить. По данным торговой площадки, на начало декабря совокупный объем инвестиций в инвестпроекты в этом секторе составил 119,1 миллиарда рублей.