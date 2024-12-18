В России стали реже строить заводы по выпуску стройматериалов

«На снижение числа инвестпроектов в сфере производства строительных материалов в 2024 году повлияло несколько факторов. Первый из них — изменение денежно-кредитной политики. Компании ощутимо скорректировали свои инвестиционные программы на фоне решений ЦБ по повышению ключевой ставки, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям. Также на сокращение ряда инвестпроектов повлияло падение объемов строительства жилья со второй половины этого года», — отметил представитель торговой площадки.
По его словам, на конец 2024 года приостановлено около 30 инвестпроектов в сфере жилого строительства в регионах России на общую сумму 117,3 миллиарда рублей. Большая часть из них (57%) «заморожена» до середины 2025 года на стадии подготовки к строительным работам, а 39% — на стадии проектирования.
Кроме того, реализации части инвестпроектов препятствуют сложности с поставкой необходимого западного оборудования, отметили в «ТендерПро».
Там также подчеркнули, что компании стали в полтора раза чаще проводить тендеры при выборе подрядчиков для реализации инвестпроектов в сфере производства стройматериалов. Еще бизнес чаще требует отсрочку платежа за товары и некоторые из них приобретает заранее, чтобы сэкономить. По данным торговой площадки, на начало декабря совокупный объем инвестиций в инвестпроекты в этом секторе составил 119,1 миллиарда рублей.
По ее подсчетам, бизнес в основном финансирует строительство и модернизацию производств бетона и железобетонных изделий (22% инвестпроектов), изоляционных материалов (почти 20%), полимерных труб (примерно 15%), асфальтобетона, битума и смесей (11%). Большинство предприятий (57%) вкладываются в проекты стоимостью до 500 миллионов рублей.