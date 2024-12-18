В Госдуме захотели создать «антикризисный штаб» по борьбе с ростом цен

Даванков добавил, что за последнее время в России заметно выросли розничные цены на ряд ключевых продуктов питания. Так, стоимость майонеза, по его словам, увеличилась на 10 процентов, а мандарины подорожали на 20 процентов. «Считаю, мы еще в этом году может успеть сделать многое для того, чтобы наши цены не росли», — заключил он.