Туристы смогут получать возврат НДС с онлайн-покупок в ОАЭ

С 2018 года в ОАЭ действует ставка НДС в размере 5% на все покупки. До последнего времени возврат налога был доступен для туристов только за покупки в физических магазинах. Новая система расширяет эти возможности, позволяя туристам возвращать НДС и с онлайн-покупок.