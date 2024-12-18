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Туристы смогут получать возврат НДС с онлайн-покупок в ОАЭ

Федеральное налоговое управление Объединенных Арабских эмиратов первым в мире ввело систему возврата налогов для туристов, совершающих покупки онлайн.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Mohamed Ziyan/CC0

С 2018 года в ОАЭ действует ставка НДС в размере 5% на все покупки. До последнего времени возврат налога был доступен для туристов только за покупки в физических магазинах. Новая система расширяет эти возможности, позволяя туристам возвращать НДС и с онлайн-покупок.

Халид Али Аль Бустани, который занимает должность генерального директора Федерального налогового управления, подчеркнул уникальность этой системы на мировом уровне.

«Мы гордимся успехом Федерального налогового управления в запуске первой электронной системы в мире, позволяющей туристам возвращать НДС с покупок в интернете во время их пребывания в ОАЭ», — сказал он.

Процесс возврата НДС организован так, что он проходит без сбоев, эффективно и быстро, начиная с момента совершения покупки и заканчивая возвратом средств после отъезда туриста из страны.

Туристы могут подать заявку на возврат НДС непосредственно через зарегистрированные в FTA платформы электронной коммерции до отправки товаров. Для этого необходимо предоставить данные проездного документа и личную информацию, подтверждающую соответствие требованиям на момент покупки.

Завершение процесса регистрации для возврата НДС происходит после подтверждения личности туриста при доставке товара или выполнении онлайн-заказа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».