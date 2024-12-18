Туристы смогут получать возврат НДС с онлайн-покупок в ОАЭ

С 2018 года в ОАЭ действует ставка НДС в размере 5% на все покупки. До последнего времени возврат налога был доступен для туристов только за покупки в физических магазинах. Новая система расширяет эти возможности, позволяя туристам возвращать НДС и с онлайн-покупок.
Халид Али Аль Бустани, который занимает должность генерального директора Федерального налогового управления, подчеркнул уникальность этой системы на мировом уровне.
«Мы гордимся успехом Федерального налогового управления в запуске первой электронной системы в мире, позволяющей туристам возвращать НДС с покупок в интернете во время их пребывания в ОАЭ», — сказал он.
Процесс возврата НДС организован так, что он проходит без сбоев, эффективно и быстро, начиная с момента совершения покупки и заканчивая возвратом средств после отъезда туриста из страны.
Туристы могут подать заявку на возврат НДС непосредственно через зарегистрированные в FTA платформы электронной коммерции до отправки товаров. Для этого необходимо предоставить данные проездного документа и личную информацию, подтверждающую соответствие требованиям на момент покупки.
Завершение процесса регистрации для возврата НДС происходит после подтверждения личности туриста при доставке товара или выполнении онлайн-заказа.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».