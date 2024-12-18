Трейдер за секунды превратил $10 тысяч в $3

The Block разъяснил, что кто-то до официального старта торгов создал пул ликвидности, который не был официальным. Трейдер не обратил внимание на неадекватные цены в пуле, а также на преобладание токенов SOL. Это вызвало искусственное завышение цены PENGU, и его капитализация взлетела там до 14 трлн долларов.