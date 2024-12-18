Трейдер за секунды превратил $10 тысяч в $3

Как говорится в материале, неизвестный пользователь еще до официального запуска знал адрес контракта токена PENGU, что позволило ему попробовать купить токены до начала основной торговли, чтобы «успеть первым». Такая стратегия, когда токены покупают мгновенно за потенциально минимальную цену, называется «снайпинг».
Трейдер разместил ордер на обмен более 45 токенов Solana стоимостью около 10 тысяч долларов на токены PENGU, но из-за особенностей работы децентрализованных сервисов он получил только 78 токенов PENGU, которые стоили на тот момент около 5 долларов, позднее подешевев до 3.
The Block разъяснил, что кто-то до официального старта торгов создал пул ликвидности, который не был официальным. Трейдер не обратил внимание на неадекватные цены в пуле, а также на преобладание токенов SOL. Это вызвало искусственное завышение цены PENGU, и его капитализация взлетела там до 14 трлн долларов.
«Каким-то образом часть токенов просочилась на другие кошельки, что позволило кому-то запустить пул ликвидности раньше времени. И с этого началась торговля», — рассказал изданию другой трейдер.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».