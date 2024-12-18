США рискуют экономической стабильностью из-за экспорта СПГ

Исследование, представленное Министерством энергетики 17 декабря, подчеркивает, что дальнейшее стремительное расширение индустрии может спровоцировать увеличение внутренних цен на топливо, рост выбросов парниковых газов и усиление позиций Китая на мировой арене.
Эти выводы потенциально способны стать основой для судебных исков, что затруднит дальнейший рост экспорта сжиженного природного газа (СПГ) Соединенных Штатов, крупнейшего экспортера в мире, несмотря на намерения Дональда Трампа продвигать американский газ на международных рынках в рамках своей стратегии энергетического доминирования США.
По мнению министра энергетики, Дженнифер Грэнхолм, бесконтрольный рост экспорта существенно увеличит доходы СПГ-индустрии. Тем не менее, американским потребителям, местным общинам и экологии придется столкнуться с высокими издержками.
С момента своего появления менее десятилетие назад, индустрия СПГ в США демонстрирует экспоненциальный рост. Значительное увеличение поставок из США стало ключевым для европейских стран в период энергетического кризиса, когда резкий подъем цен затруднил деятельность промышленного сектора.
В прошлом году Соединенные Штаты обогнали Австралию и завоевали статус ведущего в мире экспортера СПГ, ежедневно отправляя 11,9 миллиарда кубических футов газа. Индустрия планирует удвоить этот показатель к концу текущего десятилетия. Однако президент Джо Байден в январе остановил процесс выдачи лицензий на строительство новых экспортных терминалов.
Согласно прогнозам американского Минэнерго, рост поставок может поднять оптовые внутренние цены на природный газ более чем на 30% к 2050 году, что приведет к увеличению ежегодных счетов домохозяйств за энергию более чем на 122 доллара. Некоторые эксперты подчеркивают, что результаты исследования могут быть использованы в будущих судебных разбирательствах, которые способны затормозить дальнейшее развитие данного сектора.
Доклад также указывает на то, что расширение экспорта СПГ из США может ослабить, а не укрепить внутреннюю энергетическую безопасность. Дженнифер Грэнхолм отметила, что наращивание экспорта СПГ будет способствовать не только союзникам, таким как Европа и Япония, но и Китаю — геополитическому сопернику Соединенных Штатов, который, как ожидается, станет крупнейшим импортером СПГ из США до 2050 года.
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