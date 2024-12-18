США рискуют экономической стабильностью из-за экспорта СПГ

Доклад также указывает на то, что расширение экспорта СПГ из США может ослабить, а не укрепить внутреннюю энергетическую безопасность. Дженнифер Грэнхолм отметила, что наращивание экспорта СПГ будет способствовать не только союзникам, таким как Европа и Япония, но и Китаю — геополитическому сопернику Соединенных Штатов, который, как ожидается, станет крупнейшим импортером СПГ из США до 2050 года.