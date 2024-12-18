США рискуют столкнуться с энергетическим кризисом

Ускоренный рост спроса на электричество привел к появлению зон с высоким и повышенным риском дефицита энергии. Ситуация осложняется запланированным выводом из эксплуатации электростанций, работающих на ископаемом топливе, что может произойти до ввода новых генерирующих мощностей. По информации NERC, до 2034 года запланировано закрытие генерирующих мощностей общим объемом 78 гигаватт, и еще 37 гигаватт мощности могут быть выведены из эксплуатации. Один гигаватт может обеспечить электроэнергией до 1 миллиона домов в США.