США рискуют столкнуться с энергетическим кризисом

В ежегодном докладе NERC, посвященном долгосрочной надежности энергосистемы, подчеркивается усиливающийся дисбаланс между потреблением и производством электроэнергии. Увеличение спроса связано с расширением дата-центров, поддерживающих системы искусственного интеллекта, а также с электрификацией зданий и транспортных средств. В то же время, темпы роста генерации электроэнергии считаются недостаточными для удовлетворения этого спроса.
Ускоренный рост спроса на электричество привел к появлению зон с высоким и повышенным риском дефицита энергии. Ситуация осложняется запланированным выводом из эксплуатации электростанций, работающих на ископаемом топливе, что может произойти до ввода новых генерирующих мощностей. По информации NERC, до 2034 года запланировано закрытие генерирующих мощностей общим объемом 78 гигаватт, и еще 37 гигаватт мощности могут быть выведены из эксплуатации. Один гигаватт может обеспечить электроэнергией до 1 миллиона домов в США.
«Мы наблюдаем такой рост спроса, какого не видели десятилетиями. Наша инфраструктура не развивается достаточно быстро, чтобы успевать за растущим спросом» — прокомментировал ситуацию Джон Моура, директор отдела оценки надежности и анализа эффективности NERC.
Независимый системный оператор Midcontinent, которому поручено управление электросетью в 15 штатах, может столкнуться с дефицитом энергии даже во время обычных пиковых нагрузок, отмечает Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения (NERC). Среди других операторов с повышенным риском отключений в периоды экстремальной жары или холода выделяются PJM Interconnection, ISO New England, а также операторы сетей в Техасе и Калифорнии.
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