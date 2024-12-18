Средние предлагаемые зарплаты курьеров за год выросли на 27%

«По предварительным итогам 2024 года, количество предложений о работе в этой сфере выросло на треть (+33%). Год к году средняя предлагаемая зарплата курьеров увеличилась на 27%, до 107 287 рублей», — говорится в итогах исследования.
Отмечается, что самая серьезная нехватка курьеров зафиксирована в ДФО — там количество вакансий за год выросло на 47%. Спрос на курьеров также вырос в Нижегородской области и Удмуртии — в этих регионах вакансий стало больше на 14% и 9% соответственно.
Заработные платы в этой сфере традиционно варьируются в зависимости от специфики работы, чаевых и количества заказов. Так, в среднем самый большой доход предлагают автокурьерам — 92 426 рублей. Чуть меньше — 91 575 рублей — предлагают пешим курьерам. А средняя предлагаемая зарплата велокурьера в 2024 году составила 76 922 рубля. За последний год сильнее всего вырос предлагаемый заработок пеших курьеров — на 44%.
Аналитики выяснили, что самые высокие заработные платы для курьеров предлагают в Красноярском крае (119 720 рублей), Башкортостане (117 843 рубля) и Тульской области (117 595 рублей). Самый большой прирост зарплатных предложений за год зафиксирован в Новосибирской области — там предлагаемые зарплаты курьеров выросли на 44%, с 77 734 до 112 273 рублей. Также на 37% вырос предлагаемый доход курьеров в Ростовской области и на 30% — в Волгоградской области.