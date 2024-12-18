Средние предлагаемые зарплаты курьеров за год выросли на 27%

Аналитики выяснили, что самые высокие заработные платы для курьеров предлагают в Красноярском крае (119 720 рублей), Башкортостане (117 843 рубля) и Тульской области (117 595 рублей). Самый большой прирост зарплатных предложений за год зафиксирован в Новосибирской области — там предлагаемые зарплаты курьеров выросли на 44%, с 77 734 до 112 273 рублей. Также на 37% вырос предлагаемый доход курьеров в Ростовской области и на 30% — в Волгоградской области.