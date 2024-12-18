РЖД увеличит долю в компании для строительства ВСМ

Наибольший интерес инвестировать в создание скоростной трассы может исходить от компаний, которые активно транспортируют свои грузы по маршруту Москва — Санкт-Петербург или планируют использовать это направление, полагает Анастасия Владимирова, управляющий партнер IPM Consulting. Среди них — НЛМК, «Северсталь», ЕВРАЗ, «Уралкалий», «Еврохим», «ФосАгро», СУЭК, «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь». Разгрузка основного хода Октябрьской железной дороги поможет улучшить логистику сырьевого экспорта и оптимизировать маршруты для поставок продукции на внешние рынки. «В теории нефтяные компании и производители СПГ также могут быть заинтересованы в развитии инфраструктуры, поскольку это косвенно влияет на эффективность их логистических цепочек, хотя прямой эффект может оказаться менее значительным», — рассуждает эксперт. Со стороны нефтегазового сектора заинтересованы в участии в проекте ВСМ могут быть «Роснефть», НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ, полагает Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».