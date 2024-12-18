РЖД увеличит долю в компании для строительства ВСМ

Совет директоров РЖД обсудит изменение условий своего участия в АО «УК ВСМ Две столицы» на ближайшем заседании, следует из материалов к нему, подготовленных 11 декабря (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием). Это АО — компания-учредитель концессионера строительства ВСМ Москва — Петербург ООО «ВСМ Две столицы». РЖД — генеральный подрядчик строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали — планирует расширить свое участие в уставном капитале проекта еще на 19 млрд руб., или до 32,798%.
В феврале 2024 года на совещании у Владимира Путина по вопросу строительства ВСМ было согласовано, что вклад РЖД в АО составит 88,9 млрд руб. (или 27,023% от уставного капитала). Остальные участники концессии: ГУП «Московский метрополитен» — в размере 51,67% (170 млрд руб.), ЗАО «Лидер» — 0,031% (1 млн руб.), регионы прохождения трассы (Санкт-Петербург и Ленобласть, Тверская и Новгородская области) — 15,501% (51 млрд руб.), и грузоотправители — 5,775% (19 млрд руб.).
Как указано в материалах, увеличение доли РЖД произойдет за счет привлечения средств грузоотправителей через формирование инвестиционного тарифа. Этот тариф позволит вернуть средства, вложенные РЖД в 2026—2028 годах (в размере 6,3 млрд руб. ежегодно) и в течение четырех лет (в 2031—2034 годах). По прошествии этого периода и до конца срока действия концессии (с 2035 по 2064 год) суммарный дополнительный доход перевозчика порядка 700 млрд руб. может быть направлен на повышение доходности РЖД от участия в проекте строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.
Что такое ВСМ
Запуск ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года. Трасса позволит перемещаться между городами за два часа 15 минут, на маршруте протяженностью 679 км предусмотрено 16 остановок: в Твери (из Москвы — 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Потенциальный пассажиропоток оценивается в 23 млн человек; по прогнозам Минтранса, стоимость билета на высокоскоростной поезд будет составляет около 8,9 тыс. руб.
Первые 127 км до Твери планируется ввести в 2027 году. Строительство разделено на два участка: основной Санкт-Петербург — Зеленоград (стоимость ветки оценивается в 1,75 трлн руб., она будет профинансирована по концессионной схеме) и «выходы» из Москвы (221,5 млрд руб. за счет инвестпрограммы РЖД). До 2030 года инвестиции в проект строительства магистрали должны составить 1,7 трлн руб., в 2025 году по поручению президента он также получит не менее 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
Зачем это грузоотправителям
Планируется, что ВСМ обеспечит транспортировку дополнительных 30 млн т грузов в адрес портов Северо-Запада, а это, в свою очередь, сохранит выполнение действующих положений приказа Минтранса о расчете кратчайшего расстояния для определения тарифа за перевозку по прейскуранту № 10−01 (ключевому тарифному документу РЖД. — РБК). Расчет этого расстояния для грузоперевозок на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом должен производиться (согласно соответствующему приказу Минтранса) без включения в него расстояния по главному ходу протяженностью 820 км, поскольку он используется для перевозки пассажиров. Так, кратчайшее расстояние перевозок определяется по альтернативному маршруту протяженностью 1070 км, длиннее главного на 250 км.
Сохранение такого подхода к расчету и после реализации ВСМ и высвобождения главного хода для грузовых перевозок позволит РЖД получить дополнительный доход порядка 300 ₽ за тонну — инвестиционный тариф (в сравнении с вариантом расчета тарифа по кратчайшему расстоянию), поясняется в материалах к заседанию. При этом для самих грузоотправителей не будет дополнительной нагрузки к прейскуранту.
Наибольший интерес инвестировать в создание скоростной трассы может исходить от компаний, которые активно транспортируют свои грузы по маршруту Москва — Санкт-Петербург или планируют использовать это направление, полагает Анастасия Владимирова, управляющий партнер IPM Consulting. Среди них — НЛМК, «Северсталь», ЕВРАЗ, «Уралкалий», «Еврохим», «ФосАгро», СУЭК, «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь». Разгрузка основного хода Октябрьской железной дороги поможет улучшить логистику сырьевого экспорта и оптимизировать маршруты для поставок продукции на внешние рынки. «В теории нефтяные компании и производители СПГ также могут быть заинтересованы в развитии инфраструктуры, поскольку это косвенно влияет на эффективность их логистических цепочек, хотя прямой эффект может оказаться менее значительным», — рассуждает эксперт. Со стороны нефтегазового сектора заинтересованы в участии в проекте ВСМ могут быть «Роснефть», НОВАТЭК и ЛУКОЙЛ, полагает Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».
Выгода для перечисленных компаний может заключаться также в возможности получения долгосрочного стабильного дохода и укреплении партнерских отношений с РЖД, заключает Владимирова. Хотя прямое участие грузоотправителей могло бы снизить финансовое бремя холдинга, инвестиционный тариф обеспечивает гибкий механизм возврата средств, добавляет Климентьев: «Для РЖД это выгоднее, так как гарантированный доход дает предсказуемость возврата вложений. Прямое участие компаний требует более высокого уровня координации и контроля».
Какие перспективы
Рассматриваемую конфигурацию расширения участия РЖД в УК «ВСМ Две столицы» эксперты, опрошенные РБК, характеризуют как рациональную и взвешенную, «долгосрочно перспективную» с точки зрения окупаемости вложений через получение существенной прибыли до 2064 года. Схема с привлечением средств через инвестиционный тариф позволит холдингу увеличить свою долю без прямой нагрузки на бюджет.
Говоря о выборе между расширением участия РЖД и прямым грузоотправителей, Владимирова отмечает, что первый вариант более эффективен, потому что «упрощает» структуру управления проектом, избегая необходимости согласования интересов множества прямых участников. «Кроме того, РЖД как госструктура может обеспечить более стабильное и предсказуемое управление проектом, что критически важно для инфраструктурных проектов такого масштаба в принципе», — сказала она.
Инвестиционной тариф выглядит привлекательным для РЖД, соглашается Михаил Бурмистров, гендиректор «INFOLine-Аналитики». Однако найти сейчас грузоотправителей, готовых вложиться в проект, будет «крайне тяжело». «Насколько сейчас компании будут готовы инвестировать в ВСМ, причем достаточно серьезные деньги, миллиарды рублей, с учетом все еще достаточно высоких рисков реализации проекта, это вопрос», — пессимистичен эксперт. По его мнению, «супер высокоскоростные» перевозки могут быть нужны, например, «Почте России» или другим операторам экспресс-доставки.