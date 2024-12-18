Промпроизводители РФ в ноябре подняли цены на товары на 1%

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки выросли цены на оборудование для кондиционирования воздуха (+32,7%), машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ (+14,9%), части и принадлежности ткацких станков и прядильных машин, и машин для прочего текстильного и швейного производства и обработки кож (+8,8%). При этом снижение цен отмечено на козловые и полукозловые электрические краны (-27,4%), оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей (-15,3%), электрические канатные тали (-11%).