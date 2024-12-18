Промпроизводители РФ в ноябре подняли цены на товары на 1%

Так, увеличились цены на янтарь (+39,5%), серебряные руды (+16,6%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (+14%), сурьмяные концентраты (+12,5%), никелевые концентраты (+12%), руды и медные концентраты (+9,5%). При этом снижение цен отмечено на огнеупорные глины (-16,3%), обогащенные уголь и антрацит (-6,5%).
В обрабатывающих производствах выросли цены на текстильные изделия, а именно на трикотажные полотна машинного или ручного вязания (+20%), льняные ткани (+18%), стеганые одеяла (+7,7%), искусственный вязаный мех (+6,6%).
В производстве пищевых продуктов выросли цены на лапшу (+31,7%), икру лососевых рыб (+17,6%), резаные овощи (кроме картофеля), расфасованные в пакеты (+16,7%), рапсовое масло и его рафинированные фракции, но не подвергнутые химической модификации (+12,3%), муку, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля (+10,9%), мороженые печень и молоки рыбы (+10,4%), меланж (+10,2%), растительные масла и их рафинированные фракции, но не подвергнутые химической модификации (+9,8%). При этом снижение цен отмечено на свекловичную мелассу (-17,1%), сырокопченые мясные колбасы (колбаски) (-6,4%).
В производстве напитков выросли цены на пиво, кроме отходов пивоварения (+6%), прочие сброженные напитки (например: сидр, напиток медовый), смеси из напитков, содержащих алкоголь (+5,9%).
В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки выросли цены на оборудование для кондиционирования воздуха (+32,7%), машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ (+14,9%), части и принадлежности ткацких станков и прядильных машин, и машин для прочего текстильного и швейного производства и обработки кож (+8,8%). При этом снижение цен отмечено на козловые и полукозловые электрические краны (-27,4%), оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей (-15,3%), электрические канатные тали (-11%).