Опрос показал, сколько стоит идеальный Новый год по мнению россиян

В исследовании участвовали три тысячи россиян. Лишь один из пяти (19,4%) респондентов подтвердил, что ему было бы достаточно 50 тысяч рублей. Еще 11,6% оценили желаемый новогодний бюджет между 50 и 100 тысячами рублей, а почти столько же людей (12,9%) полагает, что для идеального праздника следует потратить от 100 до 150 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25,8%) полагают, что для осуществления своей мечты потребуется от 150 до 300 тысяч рублей.
Большинство россиян (74,5%) планируют ограничить расходы на новогодний стол суммой не более 50 тысяч рублей. Среди тех, кто готов потратить больше, 17,4% выделяют от 50 до 100 тысяч рублей, 4,5% планируют затраты в пределах 100−150 тысяч рублей, а 2% намечают расходоваться от 150 до 300 тысяч рублей. Наконец, 1,3% респондентов признались, что их праздничные расходы превысят 300 тысяч рублей.
Рост цен и текущая макроэкономическая обстановка вынуждают многих сдержаннее подходить к праздничным тратам. Так, подавляющая часть (почти 92%) планируют отметить праздник в кругу семьи или друзей дома. В случае наличия неограниченных средств этот сценарий выбрали бы только 46,2% опрошенных, в то время как 31% отправились бы в путешествие, разъясняют специалисты Webbankir разницу между финансовыми возможностями и реальными расходами в период праздников.
Кроме того, как следует из результатов опроса, даже ограниченные средства не мешают россиянам дарить близким подарки, об этом заявили 47,1% участников исследования. Еще 41,3% не представляют новогоднего стола без деликатесов. Далее с отрывом идут развлекательные мероприятия (кино, экскурсии, театры), которые являются непременным элементом праздника для 27,1% респондентов.
Поездки в период новогодних каникул считаются обязательными 24,5% опрошенных. Кроме того, 19,4% опрошенных отметили, что не откажутся от презента для себя, в то время как 12,3% намерены порадовать подарками друзей и коллег. Вопрос «От чего вы не готовы отказаться на Новый год при ограниченном бюджете?» позволял выбрать несколько ответов.
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