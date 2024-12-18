Опрос показал, сколько стоит идеальный Новый год по мнению россиян

В исследовании участвовали три тысячи россиян. Лишь один из пяти (19,4%) респондентов подтвердил, что ему было бы достаточно 50 тысяч рублей. Еще 11,6% оценили желаемый новогодний бюджет между 50 и 100 тысячами рублей, а почти столько же людей (12,9%) полагает, что для идеального праздника следует потратить от 100 до 150 тысяч рублей. Четверть опрошенных (25,8%) полагают, что для осуществления своей мечты потребуется от 150 до 300 тысяч рублей.