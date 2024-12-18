МЭА: спрос на уголь в мире достиг рекордного значения в 2024 году

Второй по потреблению остается Индия с 1,3 млрд т (+5%). В Евросоюзе и США спрос на уголь продолжает сокращаться на 12% и 5%, то есть до 312 млн т и 368 млн т, соответственно. По мнению экспертов МЭА, мировой спрос на уголь «достигнет плато» в ближайшие три года и составит около 8,87 млрд т к 2027 году. «Учитывая медленные темпы внедрения технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS) в этом секторе, выбросы углекислого газа от угля в этот период не снизятся, если исходить из сегодняшних политических установок и рыночных тенденций», — говорится в отчете, где также отмечается существенное влияние погодных условий на точность прогнозов.