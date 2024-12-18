Маркетплейсы сообщили о готовности к повышенному спросу перед Новым годом

«“Яндекс Маркет” заранее подготовился к высокому сезону в преддверии Нового года. Нагрузка на курьеров и пункты выдачи заказов традиционно повышается в этот период, однако никаких перебоев в их работе мы не ожидаем», — рассказали в пресс-службе компании.
Ozon также активно готовился к периоду новогодних праздников. За год компания значительно расширила сеть пунктов выдачи заказов. Теперь они охватывают 130 млн россиян, включая жителей малых населенных пунктов. Кроме того, Ozon весь год работал с курьерами и транспортными компаниями, оптимизируя маршруты и выбирая надежных партнеров по доставке. «Это позволяет нам обеспечить бесперебойную и своевременную доставку заказов в декабре, когда нагрузка особенно велика», — объяснили в компании.
Помимо этого, Ozon увеличил складские мощности и оптимизировал логистические процессы, чтобы справляться с увеличением объема заказов. «Мы уверены в нашей готовности к высокому сезону. Все процессы отлажены, и наша команда, а также партнеры, готовы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов», — отметили в пресс-службе.
Wildberries подготовила все свои объекты к высокому сезону предстоящих распродаж и праздников, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Организация расширяет площади некоторых объектов и увеличивает места хранения. Благодаря модернизации складской инфраструктуры, Wildberries увеличила объемы приемки товаров на складах на 40% за квартал.
В октябре Wildberries открыла бесплатную приемку новогодних и зимних сезонных товаров на склады — в их список входило в один момент более 130 подкатегорий. Также компания существенно сократила сроки доставки заказов к октябрю. В частности, по сравнению с октябрем 2023 года средний срок доставки товаров по Москве сократился с 45 до 40 часов, а по России — с 74 до 68 часов, добавили в пресс-службе.