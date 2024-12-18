Маркетплейсы сообщили о готовности к повышенному спросу перед Новым годом

В октябре Wildberries открыла бесплатную приемку новогодних и зимних сезонных товаров на склады — в их список входило в один момент более 130 подкатегорий. Также компания существенно сократила сроки доставки заказов к октябрю. В частности, по сравнению с октябрем 2023 года средний срок доставки товаров по Москве сократился с 45 до 40 часов, а по России — с 74 до 68 часов, добавили в пресс-службе.