Каким будет курс рубля 19 декабря 2024: прогноз эксперта

Этому способствовала слабость рубля и возвращение к росту нефтяных цен. Постепенно начал выкупаться вчерашний дивидендный гэп в акциях Лукойла, Северстали.
Мировые рынки готовятся к сегодняшнему решению ФРС по процентным ставкам. Их снижение ожидаемо, и в фокусе внимания будут прогнозы и риторика регулятора. Потребительские цены в еврозоне в ноябре выросли на 2,2% г/г, что ниже прогнозных 2,3%. Тем не менее отмечен прирост инфляции после октябрьских 2%.
Завтра участники торгов будут следить за заявлениями в ходе ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, в четверг начнется саммит лидеров ЕС. Геополитический фон может быть напряженным. На российском рынке акционеры Татнефти на внеочередном собрании обсудят утверждение дивидендов за 9 месяцев.
Инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельной инфляции, трактуя их в контексте предстоящего в конце недели заседания Банка России. Прогноз на 19 декабря- 2350−2450 п.
Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 13,7−14,2, по доллару — 101−104. На валютном рынке в последние дни установилась ситуация, при которой рубль периодически идет в наступление, но каждый раз откатывается. Рубль получает поддержку со стороны продаж компаниями дополнительных объемов иностранной валюты по мере приближения пика налогового периода. При этом характерные для конца года повышенные потребительские, корпоративные и бюджетные траты препятствую восстановлению рубля. До конца недели ждем два важных события для валютного рынка. Итоги заседания ФРС предсказуемы в части ставок, но влияние на доллар могут оказать заявления и прогнозы регулятора. В пятницу заседание по ключевой ставке проведет Банк России, базово ждем ее подъема до 23%, высокие ставки фундаментально благоприятны для нацвалюты.
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