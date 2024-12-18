Каким будет курс рубля 19 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню — 13,7−14,2, по доллару — 101−104. На валютном рынке в последние дни установилась ситуация, при которой рубль периодически идет в наступление, но каждый раз откатывается. Рубль получает поддержку со стороны продаж компаниями дополнительных объемов иностранной валюты по мере приближения пика налогового периода. При этом характерные для конца года повышенные потребительские, корпоративные и бюджетные траты препятствую восстановлению рубля. До конца недели ждем два важных события для валютного рынка. Итоги заседания ФРС предсказуемы в части ставок, но влияние на доллар могут оказать заявления и прогнозы регулятора. В пятницу заседание по ключевой ставке проведет Банк России, базово ждем ее подъема до 23%, высокие ставки фундаментально благоприятны для нацвалюты.