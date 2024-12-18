Курс доллара к гривне на Украине продолжает обновлять исторический максимум

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,1 гривны за $1 — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024 года, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Правительству в конце года нужно закрывать много социальных платежей и выплат, так что оно захочет получить побольше гривны за полученные от международных партнеров доллар и евро. Нацбанк, конечно, поможет ему в этом», — заявил директор казначейства одного из крупных банков украинскому изданию «Страна».