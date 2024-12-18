Курс биткоина падал на $5000 после достижения рекорда

Вечером 17 декабря курс биткоина (BTC) достиг нового исторического максимума, превысив отметку 108,3 тысячи. На американской криптобирже Coinbase биткоин стоил 108 388, на Binance — 108 353 USDT. После достижения рекорда курс BTC упал почти на 5 тысяч, снизившись до 103,3 тысячи. На 10:40 мск биткоин торговался около 103,9 тысячи, что означает снижение на 2,7% за сутки. Доля биткоина на крипторынке составляет 57,8%, его капитализация достигает 2,05 триллиона.
Курс Ethereum (ETH) днем 17 декабря находился около 4 тысяч, но к вечеру начал снижаться. На 10:40 мск цена ETH упала до 3,84 тысячи, что является снижением на 4,4% за сутки. За последние 24 часа крупнейшие криптовалюты из топ-10 по капитализации демонстрировали снижение в цене. Наибольшие потери среди них наблюдались у токена Tron (TRX) — 7%. Меньше всех снизились BNB от Binance и XRP от Ripple — по 1% каждый.
Среди первой сотни ведущих криптовалют наибольший рост второй день подряд показал Bitget Token (BGB) — 15,8%. Самое значительное падение у Pudgy Penguins (PENGU) — монеты, запущенной известным NFT-проектом менее суток назад. С начала торгов ее стоимость снизилась на 56,8%. За ней в списке лидеров падения следует токен Hyperliquid (HYPE), который с момента запуска 29 ноября подорожал более чем на 1500%, но за последние 24 часа упал в цене на 11%.
В результате колебаний курсов криптовалют за последние сутки биржи ликвидировали позиции 167 тысяч трейдеров на общую сумму 420 миллионов. Наибольшие потери понесли те, кто рассчитывал на дальнейший рост рынка — были принудительно закрыты длинные позиции на сумму 335 миллионов. Общая капитализация криптовалютного рынка за сутки сократилась на 3,8% до 3,82 триллиона. Объем торгов цифровыми активами составил 287 миллиардов.
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