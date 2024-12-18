Курс биткоина падал на $5000 после достижения рекорда

Курс Ethereum (ETH) днем 17 декабря находился около 4 тысяч, но к вечеру начал снижаться. На 10:40 мск цена ETH упала до 3,84 тысячи, что является снижением на 4,4% за сутки. За последние 24 часа крупнейшие криптовалюты из топ-10 по капитализации демонстрировали снижение в цене. Наибольшие потери среди них наблюдались у токена Tron (TRX) — 7%. Меньше всех снизились BNB от Binance и XRP от Ripple — по 1% каждый.