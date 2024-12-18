Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 января 2025 года

По словам Александра Абрамова, заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской Академии, прогнозировать цены на продукты на январь так же «трудно и маловозможно», как прогнозировать изменение цен на акции. Тем не менее, есть одна интересная закономерность уровня инфляции, где преобладает продуктовая инфляция.
Исторические закономерности
Дело в том, что январская инфляция обычно бывает очень близка по значениям к инфляции за декабрь предшествующего года. Например, в 2024 году в январе инфляция была 7,4%, в декабре 2023 — тоже 7,4%. В январе 2023 года инфляция находилась на уровне 11,8%, а в декабре 2022 года на уровне 11,9%. Примерно то же самое было в 2022 году: в январе инфляция составила 8,7%, в декабре предыдущего года — 8,4%.
«Как мы видим, отклонение январской инфляции от декабрьской составляет буквально 2−3 п.п. Следуя этой логике, можно предположить, что инфляция в январе 2025 года будет очень близка к показателю инфляции декабря 2024 года», — предполагает финансист.
По прогнозным значениям инфляция в этом декабре составит (год к году) примерно 9%. Таким образом, следуя историческим закономерностям, можно предположить, что январская инфляция в 2025 году будет на уровне 9%. Единственное, что может немного повысить инфляцию, это повышение тарифов на проезд.
Что станет дороже, а что дешевле
В январе цены на товары обычно снижаются очень умеренно, потому что это середина зимы. В такое время мало факторов, в том числе сезонных, которые влияют на удешевление товаров.
Теоретически, по мнению Александра Абрамова, могут снизиться цены на товары, которые в последнее время росли особенно быстро, — сливочное масло, молоко, морковь.
По оценкам начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Олега Абелева, подорожание в большей степени коснется импортных продуктов и товаров первой необходимости. Среди них — кофе, чай, тропические фрукты, большая часть ягод.
«По этим продуктам в связи с ростом стоимости логистики, ослабления курса рубля, роста транзакционных издержек мы ждем подорожания в начале года от 10 до 15%», — говорит аналитик.
Цены на остальные продукты в основном подвержены сезонности. Большая часть овощей выращивается даже зимой в тепличных условиях за исключением, возможно, Якутии и Дальнего Востока.
В Центральном и Южном федеральном округе сезонность довольно высокая — и большого роста цен на овощи и часть плодово-ягодных культур эксперты не ожидают.
В январе-феврале 2025 года, оптовые цены, достигнут приемлемого уровня и стабилизируются. А поскольку стоимость продовольствия и энергоносителей, у органов госвласти находятся на особом контроле, резких скачков ожидать не стоит, подытоживает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.
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