Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 января 2025 года

Дело в том, что январская инфляция обычно бывает очень близка по значениям к инфляции за декабрь предшествующего года. Например, в 2024 году в январе инфляция была 7,4%, в декабре 2023 — тоже 7,4%. В январе 2023 года инфляция находилась на уровне 11,8%, а в декабре 2022 года на уровне 11,9%. Примерно то же самое было в 2022 году: в январе инфляция составила 8,7%, в декабре предыдущего года — 8,4%.