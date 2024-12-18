Инвестпрограмму РЖД на 2025 год утвердили в объеме 890 млрд рублей

Как отметил глава Минтранса, инвестпрограммой холдинга также предусмотрено приобретение вагонов и локомотивов. «Здесь отдельное внимание было уделено тому, чтобы не было существенного снижения закупки этой техники и наша промышленность не оказалась в сложной ситуации. По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина мы отдельно этот блок рассмотрели и изыскали возможность дополнительно на эти цели направить финансовые средства, с тем, чтобы поддержать нашу промышленность», — сказал он.