Инвестпрограмму РЖД на 2025 год утвердили в объеме 890 млрд рублей

Инвестпрограмма РЖД на 2024 год запланирована в объеме 1,275 трлн рублей. Таким образом, программа на 2025 год снижена на 30,2% по сравнению с предыдущим годом.
«На следующий год программа была рассмотрена на площадке правительства. Это порядка 890 млрд рублей — инвестпрограмма следующего года», — сказал он.
По словам министра, видимое снижение обусловлено в большей степени ростом ключевой ставки. «Но основные задачи по формированию дополнительных провозных способностей на Восточном полигоне, железной дороге Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада — все будут реализованы», — уточнил Старовойт.
Как отметил глава Минтранса, инвестпрограммой холдинга также предусмотрено приобретение вагонов и локомотивов. «Здесь отдельное внимание было уделено тому, чтобы не было существенного снижения закупки этой техники и наша промышленность не оказалась в сложной ситуации. По поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина мы отдельно этот блок рассмотрели и изыскали возможность дополнительно на эти цели направить финансовые средства, с тем, чтобы поддержать нашу промышленность», — сказал он.
«Поэтому сегодня можно сказать, что финплан РЖД сбалансирован», — заключил министр.