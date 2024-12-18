Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,35%

За неделю с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35%. Неделей ранее — с 3 по 9 декабря — 0,48%.
С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,97%, с начала года — на 9,14%. «В годовом выражении инфляция в РФ по данным на 16 декабря 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты) составила 9,48%». — отмечает Росстат.
Продовольственные товары.
За неделю выросли цены на:
- куриные яйца (+1,8%),
- мясо кур (+1,7%),
- подсолнечное масло (+1,2%),
- твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,1%),
- мороженую рыбу и стерилизованное молоко (+0,9%),
- сметану (+0,8%),
- творог и гречневую крупу (+0,7%),
- сосиски, сардельки,
- сливочное масло и пшено (+0,6%),
- вареные колбасы, пастеризованное молоко и пшеничную муку (+0,5%),
- свинину, макаронные изделия, пшеничный и ржаной хлеб (+0,4%),
- говядину, баранину, печенье, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%),
- сахар-песок, поваренную соль, черный чай и водку (+0,2%),
- полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,1%).
В том числе на огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанную капусту (+2,9%), картофель (+1,9%), морковь (+1,8%), столовую свеклу (+1,4%), репчатый лук (+1,3%), яблоки (+1,2%) и бананы (+0,9%).
Снизились цены на мясные консервы (-0,3%) и сухие молочные смеси (-0,1%) для детского питания.
Непродовольственные товары.
Среди наблюдаемых медикаментов за неделю выросли цены на:
- поливитамины (+0,2%),
- валидол и комбинированные анальгетики (+0,1%).
Снизились цены на корвалол (-0,3%), аллохол, левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) (-0,2%), ренгалин и эргоферон (-0,1%).
Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы (+0,4%), смартфоны, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты и кроссовки для детей (+0,3%), легковые автомобили, телевизоры, майки, футболки, мужские носки, футболки детские и шампуни (+0,2%), сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых и спортивные детские костюмы (+0,1%).
Услуги.
Изменились тарифы на проезд в трамвае (+2%), троллейбусе (+1,1%) и городском автобусе (+0,1%), а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,1%).
Также выросли цены на:
- проживание в хостелах (+0,4%)
- путевки в дома отдыха, пансионаты (+0,2%).
Снизилась стоимость проживания в гостиницах 4−5 звезд (-0,8%), гостиницах 3 звезд (-0,4%), гостиницах 1 звезды или в мотелях (-0,2%), гостиницах 2 звезд, а также путевок в санатории (-0,1%).
Из остальных видов услуг выросли цены на модельные мужские и женские стрижки (+0,3%), мойку легкового автомобиля (+0,2%).