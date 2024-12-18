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Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,35%

С начала декабря потребительские цены в России выросли на 0,97%, следует из данных Росстата, опубликованных в среду, 18 декабря.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

За неделю с 10 по 16 декабря инфляция составила 0,35%. Неделей ранее — с 3 по 9 декабря — 0,48%.

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,97%, с начала года — на 9,14%. «В годовом выражении инфляция в РФ по данным на 16 декабря 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты) составила 9,48%». — отмечает Росстат.

Продовольственные товары.

За неделю выросли цены на:

  • куриные яйца (+1,8%),
  • мясо кур (+1,7%),
  • подсолнечное масло (+1,2%),
  • твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,1%),
  • мороженую рыбу и стерилизованное молоко (+0,9%),
  • сметану (+0,8%),
  • творог и гречневую крупу (+0,7%),
  • сосиски, сардельки,
  • сливочное масло и пшено (+0,6%),
  • вареные колбасы, пастеризованное молоко и пшеничную муку (+0,5%),
  • свинину, макаронные изделия, пшеничный и ржаной хлеб (+0,4%),
  • говядину, баранину, печенье, рис, вермишель и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%),
  • сахар-песок, поваренную соль, черный чай и водку (+0,2%),
  • полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,4%.

В том числе на огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанную капусту (+2,9%), картофель (+1,9%), морковь (+1,8%), столовую свеклу (+1,4%), репчатый лук (+1,3%), яблоки (+1,2%) и бананы (+0,9%).

Снизились цены на мясные консервы (-0,3%) и сухие молочные смеси (-0,1%) для детского питания.

Непродовольственные товары.

Среди наблюдаемых медикаментов за неделю выросли цены на:

  • поливитамины (+0,2%),
  • валидол и комбинированные анальгетики (+0,1%).

Снизились цены на корвалол (-0,3%), аллохол, левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) (-0,2%), ренгалин и эргоферон (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные щетки (+0,6%), гигиенические прокладки (+0,5%), туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных (+0,4%), хозяйственное мыло, стиральные порошки и детские подгузники (+0,3%), зубные пасты (+0,2%), туалетное мыло (+0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы (+0,4%), смартфоны, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты и кроссовки для детей (+0,3%), легковые автомобили, телевизоры, майки, футболки, мужские носки, футболки детские и шампуни (+0,2%), сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых и спортивные детские костюмы (+0,1%).

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,4%.

Услуги.

Изменились тарифы на проезд в трамвае (+2%), троллейбусе (+1,1%) и городском автобусе (+0,1%), а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,1%).

Также выросли цены на:

  • проживание в хостелах (+0,4%)
  • путевки в дома отдыха, пансионаты (+0,2%).

Снизилась стоимость проживания в гостиницах 4−5 звезд (-0,8%), гостиницах 3 звезд (-0,4%), гостиницах 1 звезды или в мотелях (-0,2%), гостиницах 2 звезд, а также путевок в санатории (-0,1%).

Из остальных видов услуг выросли цены на модельные мужские и женские стрижки (+0,3%), мойку легкового автомобиля (+0,2%).