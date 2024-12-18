Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,35%

С начала декабря потребительские цены в РФ выросли на 0,97%, с начала года — на 9,14%. «В годовом выражении инфляция в РФ по данным на 16 декабря 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты) составила 9,48%». — отмечает Росстат.