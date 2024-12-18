ЕС в октябре заплатил за российский СПГ максимальные за год €701 млн

Страны ЕС в октябре заплатили за СПГ из России €701,5 млн, что на 28% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 26% больше, чем в октябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с ноября 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено €719 млн. Главными импортерами стали Франция (€366 млн — максимум с декабря 2022 года), Испания (€141,5 млн) и Нидерланды (€93,6 млн). Бельгия сократила покупку СПГ из России почти вдвое по сравнению с сентябрем — до €73,1 млн.