ЕС в октябре заплатил за российский СПГ максимальные за год €701 млн

Страны ЕС в октябре заплатили за СПГ из России €701,5 млн, что на 28% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 26% больше, чем в октябре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с ноября 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено €719 млн. Главными импортерами стали Франция (€366 млн — максимум с декабря 2022 года), Испания (€141,5 млн) и Нидерланды (€93,6 млн). Бельгия сократила покупку СПГ из России почти вдвое по сравнению с сентябрем — до €73,1 млн.
ЕС в октябре также импортировал российский трубопроводный газ на €603 млн — это минимум с июня 2024 года. Лидерами по закупкам стали Венгрия (€231 млн — максимум с января 2024 года), Греция (€150 млн) и Словакия (€124 млн). Статистика по Австрии не раскрывается, а Италия снизила импорт газа из России до минимума с начала года — €85 млн.
Суммарно Евросоюз в октябре приобрел у России газа на €1,3 млрд, что на 6% ниже, чем месяцем ранее, и на 21% больше, чем в октябре 2023 года. Россия стала вторым поставщиком газа в ЕС по итогам октября с долей в 21,2% против сентябрьских 23,76%.
На первое место вновь вышел Алжир с долей 21,6% и объемами поставок в Европу на €1,32 млрд. США с поставками своего СПГ остаются на третьем месте — 19% и €1,17 млрд. Норвегия расположилась на четвертом месте с 13% и €777 млн. Пятерку лидеров замыкает Азербайджан — 7% и €431 млн.
По итогам января — октября 2024 года Евросоюз заплатил за трубопроводный газ из РФ более €6 млрд против €6,9 млрд за аналогичный период 2023 года, за российский СПГ — €5,7 млрд против €6,7 млрд.
Об импорте российского газа Евросоюзом
Согласно программе RePower EU, Европейский союз намеревался сократить свою зависимость от российских нефти и газа на две трети к концу 2022 года и свести ее к нулю к концу 2027 года.
При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла на 150% за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ.