Эксперты: Банк России на заседании 20 декабря может поднять ставку до 23% годовых

На прошлом заседании регулятор поднял ставку до 21% годовых, что является историческим максимумом процентного показателя. В пятницу рекордные значения могут обновиться, достигнув минимум 23%, максимум — 25%. При этом некоторые эксперты не исключили и сохранения ставки в декабре, так как сигналы замедления роста корпоративного и розничного кредитования наконец появились. Это должно оказать положительное влияние на темпы роста цен и позволить ЦБ перейти к плавному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) во второй половине 2025 года.
Инфляция продолжает расти
В ноябре инфляционное давление оставалось высоким и даже усилилось. Основная причина — ослабление рубля примерно на 10% к доллару США за последний месяц, которое отразилось в удорожании импортных товаров — лекарств, электроники, автомобилей. Другим фактором стало повышение цен на продукты питания из-за слабого урожая, рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.
Замедлению роста цен препятствует и крайне дефицитный рынок труда, а также повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, возросшая волатильность рубля, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции, добавили в Совкомбанке.
Рост цен в ноябре ускорился до 1,43% с 0,75% месяц к месяцу. Базовая инфляция стала максимальной с апреля 2022 года. Годовая инфляция возросла до 8,88% с 8,54%. Недельные данные сигнализируют об ускорении инфляции и в декабре. Судя по статистике, рост цен по итогам года может составить 9,2−10% (при прогнозе Банка России в 8,0−8,5%), также рассказали в УК «Альфа-капитал».
То, что повышение ставки в декабре неизбежно, сигнализирует и риторика самого ЦБ. При этом аналитики УК «Первая» не исключают подъема ставки в декабре сразу до 24−25%. «Такое решение может оказать большее влияние на экономику и сформировать более правильные ожидания у бизнеса и рынков по поводу будущей денежно-кредитной политики», — полагают в управляющей компании.
Появились позитивные сигналы
Позитивные сигналы об эффективности монетарной политики в сдерживании спроса и инфляции все-таки есть. Так, Центробанк зафиксировал замедление роста корпоративного кредитования в ноябре до 0,8% после 2,3% в октябре. Темпы розничного кредитования также снизились. «Замедление кредитного импульса может стать сигналом для регулятора о том, что жесткость денежно-кредитных условий все-таки становится достаточной, и для Банка России не требуется идти на агрессивное повышение ставки сразу до 25% в декабре», — пояснила Алина Попцова.
Снижению инфляции в будущем должно способствовать и ужесточение макропруденциального регулирования, а также возможное ограничение льготных кредитов. «Но пока этот процесс не начался», — добавила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
Что будет дальше
Мнение экспертов касательно пика ставки в этом цикле расходятся, однако большинство все же надеются, что отметка в 23% станет пределом в виду замедления розничного и корпоративного кредитования. «Вслед за замедлением кредитования последует и охлаждение внутреннего спроса, и замедление инфляции. Мы ожидаем, что к концу 2025 года рост цен замедлится до 6,7%», — прокомментировал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Сдерживающая монетарная политика в ближайшие месяцы окажет охлаждающее воздействие и на инвестиционный спрос, добавил он.
По мнению экспертов Совкомбанка, инфляция в ближайшие кварталы начнет замедляться, что позволит Банку России во втором полугодии 2025 года начать цикл снижения ключевой ставки — к концу 2025 года до 21%.
Экономисты «Ренессанс капитала» при этом не уверены, что декабрьское повышение станет последним. «Сейчас ситуация со ставкой в России очень напоминает ситуацию на рынках локального долга развивающихся стран в 2021 году. В такой ситуации основное правило — повышение ставки не закончено, пока оно не закончено, и в базовом варианте мы ждем по крайней мере еще одного повышения ставки на 1 п.п., до 24% в феврале. Во-вторых, в I квартале 2025 года темпы роста цен будут оставаться повышенными, а инфляция с высокой долей вероятности по итогам года будет находиться выше отметки 10% год к году. В таких условиях Банку России будет достаточно сложно, на наш взгляд, не повысить ставку еще раз», — пояснили специалисты.
В ФГ «Финам» ожидают пика ключевой ставки на уровне 23% и ее постепенного снижения в лучшем случае с лета, до 18% к концу 2025 года. В «БКС мир инвестиций» прогнозируют достижение ставки к концу 2025 года 13% на фоне замедления экономического роста до «околонулевых значений из-за сокращений кредитного импульса и сбалансированного бюджета следующего года». «Инфляция замедлится до 5,2% на фоне замедления экономической активности. При этом рост тарифов и достаточно высокие сбережения населения будут значимыми проинфляционными факторами, мешающими быстрому достижению цели Банка России по инфляции», — добавили там.
В банке «Уралсиб» считают, что условия для снижения ключевой ставки возникнут только к концу 2025 года. При этом переход к смягчению ДКП может отдалиться и до 2026 года.
Прогнозы участников рынка:
Альфа-банк — 23%;
«Астра управление активами» — 23%;
«БКС мир инвестиций» — 23%;
ВТБ — 23%;
ИК «Велес капитал» — 23%;
«Русский стандарт» — 23%;
«Ренессанс капитал» — 23%;
Совкомбанк — 23%;
УК «Альфа-капитал» — 23%;
УК «Первая» — 24−25%;
«Уралсиб» — 23%;
«Альфа-форекс» — 23−25%;
«Финам» — 23%;
«Цифра брокер» — 21%;
Freedom Finance Global — 23%.