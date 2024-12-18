Эксперты: Банк России на заседании 20 декабря может поднять ставку до 23% годовых

Экономисты «Ренессанс капитала» при этом не уверены, что декабрьское повышение станет последним. «Сейчас ситуация со ставкой в России очень напоминает ситуацию на рынках локального долга развивающихся стран в 2021 году. В такой ситуации основное правило — повышение ставки не закончено, пока оно не закончено, и в базовом варианте мы ждем по крайней мере еще одного повышения ставки на 1 п.п., до 24% в феврале. Во-вторых, в I квартале 2025 года темпы роста цен будут оставаться повышенными, а инфляция с высокой долей вероятности по итогам года будет находиться выше отметки 10% год к году. В таких условиях Банку России будет достаточно сложно, на наш взгляд, не повысить ставку еще раз», — пояснили специалисты.